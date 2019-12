Bianchessi: “Stiamo ottenendo risultati un po’ ovunque”

Nel corso della cena natalizia ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il responsabile del settore giovanile Mario Bianchessi: “Stiamo ottenendo risultati un po’ ovunque, dalla prima squadra con la vittoria sulla Juventus ed il successo di ieri con il Cagliari e poi con il settore giovanile: l’Under 17 siamo a quattro punti dai play-off con quattro nazionali, l’Under 16 siamo terzi con tre nazionali, l’Under 15 siamo terzi ma sono un po’ arrabbiato perchè dovremmo essere un po’ più avanti con sette nazionali. Siamo molto contenti perchè quest’anno abbiamo in totale 15 giocatori in nazionale e penso sia un record visto che siamo partiti nel 2017 con tre. L’Under 14 è prima nel campionato nazionale e regionale con 18 vittorie su 18 partite e lo stesso vale per l’Under 13 sul campionato nazionale e locale. Siamo qui da due anni e stiamo ottenendo tanto. o scorso anno abbiamo vinto il titolo regionale con l’Under 14 di Rocchi tre a zero sulla Roma e dopo diciotto anni abbiamo portato il titolo. Siamo vice campioni d’Italia con l’Under 13. Abbiamo vinto un derby con l’Under 14 per tre a due con due reti di un giocatore che fino a giugno giocava con la Roma. È un periodo che le cose vanno bene, incrociamo le dita che ancora non abbiamo vinto niente. Il calcio femminile sta entrando con forza nella realtà, siamo terzi con la prima squadra a due punti dalla promozione che è un po’ oltre le aspettative perchè pensavamo di fare un campionato da quarto quinto posto. La Primavera è una squadra nuova totalmente fatta per la prima volta per la Lazio e siamo trrzi in classifica. Sta andando tutto bene però siamo a metà anno, cantiamo alla fine”.

