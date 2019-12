Inzaghi: “Momento molto positivo che ci dobbiamo godere”

Nel corso della cena natalizia a Lazio Style Radio è intervenuto Simone Inzaghi: “È un momento molto positivo di gioia che ci dobbiamo godere sapendo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta, dovremo essere bravi a lavorare nel migliore dei modi perchè vogliamo realizzare un sogno e sappiamo che ancora è lunga per realizzarlo e dobbiamo concentrarci molto bene sul nostro lavoro. Siamo una squadra consapevole, ma riesce anche a essere razionale e lucida e sappiamo che domenica abbiamo una partita molto impegnativa, una finale ma sono sicuro che i ragazzi l’affronteranno al meglio. Ringrazio i tifosi, anche ieri a Cagliari non ci avete fatto sentire soli, eravate in aeroporto a Roma e Cagliari, vi ringrazio a nome della squadra e spero di regalare altre soddisfazioni”.

Il tecnico è poi salito sul palco:”Vorrei rendere omaggio a questi ragazzi che sono con me da quattro anni e vorrei ringraziarli stasera perchè non sono otto vittorie ma sono quattro anni che mi emozionate ogni domenica. Ieri tutto il secondo tempo il quarto uomo mi ha detto mi avrebbe espulso e quindi al gol di Caicedo mi sono seduto”.

