Lotito: “La vittoria di ieri è fondamentale. Si vince tutti insieme”

Nel corso della cena natalizia è intervenuto il presidente Claudio Lotito: “La vittoria di ieri è fondamentale perchè significa che la squadra non molla, ha voglia di dimostrare di esserci e vuole rappresentare in campo l’interesse di tutti i tifosi, soprattutto le passioni autentiche fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo creato un cambiamento sostanziale della tifoseria, più rispettosa e rappresenta il dodicesimo uomo in campo che dà una spinta importante e questo è uno stimolo in più per i giocatori che quando scendono in campo sanno di giocare per tutte le persone che rinunciano ai beni primari per seguire la squadra del cuore. Si vince tutti insieme, l’unione fa la forza. Paga lo spirito di gruppo, ognuno nel proprio ruolo. Questa è una grande famiglia dove il presidente deve dettare delle regole senza mortificare. In passato non potevo purtroppo, oggi siamo in una fase di crescita ed affermazione e siamo in gradi di imporre le nostre regole e lo stiamo facendo anche sul campo. Dopo la Juventus siamo la seconda squadra che ha vinto più di tutti. Tutti concorrono per raggiungere il risultato. Oggi mi sento di interpretare la gioia di molte persone, non solo tifosi della Lazio, che mi ringraziano perchè lavoriamo in modo umile in base al merito. Abbiamo l’orgoglio dell’ appartenenza e lo vogliamo affermare che siamo la prima squadra della capitale! Sono abituato a vivere con i piedi per terra e ciò mi impone di credere in questo gruppo. Mi auguro che in campionato e nel prossimo impegno i calciatori non abbassino la testa”.

Il presidente biancoceleste ha poi parlato a Lazio Style Radio: “Mi auguro che la squadra e lo staff mantengono questo profilo umile, concentrato, coeso,determinato, dotato di spirito di sacrificio. Hanno messo le persone nella condizione di affidarsi ad un sogno ed avere l’entusiasmo della partecipazione e l’orgoglio dell’ appartenenza e questa è una cosa bellissima. penso che in questo momento tutti i laziali sono entusiasti e vorrebbero che la squadra conseguisse risultati importanti perchè sarebbero meritati. Bisogna vivere partita dopo partita e giornata dopo giornata nella speranza che i risultati ci assistano e ci consentano di conseguire il posizionamento che ci compete sia per merito che per i sacrifici profusi da tutti coloro che partecipano a questo progetto. Da quando sono divenuto presidente ho intrapreso un percorso che fa esprimere le potenzialità di tutti quelli che partecipano alla vita quotidiana della società che hanno questa grande carità di umanità, di trasporto verso le terze persone e hanno la voglia attraverso il sacrifico, i risultati sportivi di affermare quell’aspetto valoriale che è fondamentale nella società dando degli esempi soprattutto ai più giovani per far sì che diventino dei cittadini modello. Ieri sera al gol di Caicedo è stata una liberazione perchè ho detto a chi era con me che se avessimo pareggiato avremmo vinto. Così è stato e l’abbiamo meritato. Una squadra che nel secondo tempo è entrata in campo con una ferocia agonistica, una determinazione che voleva a tutti i costi meritare il conseguimento del risultato che ha portato a casa quindi un plauso alla determinazione e concentrazione, ferocia agonistica e soprattutto spirito di gruppo che ha animato ieri sera la squadra e spero continuerà ad animarla nel proseguo del percorso del campionato e mi auguro ciò avvenga in modo ancora più forte domenica nella partita contro la Juventus. Faccio i migliori auguri di buon Natale felice anno nuovo a tutti i tifosi e di sottoporre nell’albo dei sogni del Natale anche quello che potrebbe regalargli la Lazio e mi auguro che ciò accada”.

