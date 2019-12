Per Lei Combattiamo Milinkovic e Luis Alberto vogliono la Champions, Caicedo punta lo Scudetto Milinkovic e Luis Alberto vogliono la Champions, Caicedo punta lo Scudetto Follow me











Nel corso della serata natalizia sul palco è salito Luis Alberto: “Sono molto felice di quest’anno per la prestazione della squadra. Vogliamo continuare così e raggiungere l’obiettivo Champions League“. Allo spagnolo fa eco Milikovic-Savic : “Siamo terzi e speriamo di rimanere lì“. È poi la volta di Caicedo: “Siamo molto contenti per questa stagione, dobbiamo continuare così e vincere lo Scudetto! “. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

Per Lei Combattiamo

