Strakosha: “Ognuno dà la sua parte in questa squadra”

Nel corso della cena natalizia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Thomas Strakosha: “Ognuno dà la sua parte in questa squadra a partire dal magazziniere, poi se viene evidenziata o meno non mi interessa, gioco a calcio perchè mi piace. Se siamo terzi e non mi dicono nulla ancora meglio, io sono lassù con la mia squadra e sono contento. Nel primo tempo non eravamo noi, si capiva, lo hanno visto tutti. Poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato più carattere di altre partite, la Lazio nche vince così non la e anche ieri abbiamo fatto vedere qualcosa di nuovo e questo mi piace molto. È un piacere vedere i tifosi così contenti, abbiamo spesso lottato per obiettivi importanti. Ora abbiamo la finale, ma vediamo partita dopo partita. A tutti i tifosi laziali vi auguro buon Natale e felice anno nuovo, che Dio vi benedica”.

