Viviano: “Lazio incredibile, ha tenuto il Cagliari per un tempo dietro la metà campo”

Ha “solo” 34 anni, non troppi per chi gioca tra i pali, ma senza una squadra. Emiliano Viviano, ex portiere di Spal, Sporting Lisbona e Sampdoria, giusto per citare le ultime, al momento è svincolato. Molto strano per uno arrivato anche in Nazionale. L’estremo difensore, in attesa di accasarsi, ha espresso il suo punto di vista sul momento attuale della Serie A ai microfoni di Soccermagazine. In particolare è rimasto impressionato dall’ultima sfida della Lazio: “Sì, tanto. Però non è una sorpresa, perché da un paio di anni io ritengo la Lazio una delle squadre che mi ha impressionato di più. Probabilmente adesso ha raggiunto una consapevolezza diversa e quindi riesce a ottenere ancora più risultati. A me ieri sera ha impressionato il fatto che comunque ha chiuso una squadra fortissima e in formissima come il Cagliari per un tempo nella propria metà campo, ha raggiunto il goal e ha fatto altre due occasioni da goal in tre minuti.”

