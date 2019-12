Cagliari, Giulini: “C’è rammarico per la gara contro la Lazio. Riva? Ci ha detto che dovevamo chiuderla prima”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Cagliari ha parlato dell’ultima sfida dei sardi contro la Lazio. Queste le parole di Giulini: “C’è rammarico perchè dovevamo stare almeno 2-0 al 90°. Lo stesso Riva ci ha detto che andava chiusa prima la sfida. Lazio la squadra più in forma del campionato, per noi va oltre ogni previsione essere così alti in classifica“.

