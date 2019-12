Carlo Verdone: “Mi preoccupa la Lazio, è forte”

L’attore e regista Carlo Verdone, ospite al Circolo Antico Tiro a Volo per il 5° Premio Colalucci, ha analizza il momento delle squadre romane. Queste le sue prole riportate dal Corriere dello Sport: “La Roma mi preoccupa sia per l’ultima gara di Europa League, che per quella contro la Spal: abbiamo vinto sì, ma grazie ad un autogol ed un rigore. Mi aspetto più lucidità. Inoltre mi preoccupa la Lazio, che ha vinto, sta avanti ed è forte”.

