Al termine della cena natalizia ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato Danilo Cataldi: “È una Lazio importante, bella, la prima che vedo con così tanto affiatamento. Speriamo dio continuare così, abbiamo capito che il gruppo è fondamentale e che se ci crediamo tutti insieme possiamo fare grandi cose. Le stiamo facendo dobbiamo solo continuare poi vediamo. Il campionato è lungo, non si decide a dicembre, però ci siamo, ci godiamo il momento e cerchiamo di proseguire“. Oltre al numero 32 ha parlato anche Manuel Lazzari: ” Siamo in un momento magnifico, speriamo di continuare, ora avremo quest’ultimo impegno prima di una breve vacanza sperando di portare a casa un trofeo che sarebbe un finale d’anno incredibile. Poi ricominciamo l’anno nuovo nel migliore dei modi e speriamo di continuare così“. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

