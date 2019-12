CorSera | Caicedo “alla Altafini” per il sogno scudetto: Inzaghi eguaglia Maestrelli e si avvicina ad Eriksson

In principio fu José Altafini: entrava, segnava e la Juventus vinceva. Era una riserva, nonostante avesse un passato straordinario, perché era un po’ avanti con gli anni; gli bastavano pochi minuti per decidere le partite. Aiutò i bianconeri a vincere un paio di scudetti, nel ‘73 e nel ‘75, e nel primo caso la Lazio rimase in corsa per il titolo fino all’ultima incredibile giornata, quella passata alla storia per la «fatal Verona» milanista (ma i biancocelesti si sarebbero vendicati un anno dopo). Oggi, quasi 50 anni più tardi, c’è un altro sudamericano che entra e segna. Si chiama Felipe Caicedo e finora ha già fatto centro 4 volte dopo avere cominciato la partita in panchina. È impressionante quanto è riuscito a combinare nelle ultime tre gare in cui è stato impiegato (con l’Udinese è rimasto fuori fino alla fine): a Reggio Emilia contro il Sassuolo è entrato al 79’ e allo scadere ha realizzato la rete della vittoria; contro la Juve è stato buttato dentro al 90’ e ha subito chiuso la sfida con il 3-1; a Cagliari Inzaghi lo ha inserito a 10’ dalla fine sull’1-0 per i sardi e lui al 98’ ha completato la rimonta biancoceleste consegnando alla Lazio l’ottavo successo consecutivo. Tre partite, 22 minuti più recuperi vari, 3 gol all’attivo. E 9 punti. Pochi credevano in Caicedo quando, nell’estate del 2017, Tare lo ha preso dall’Espanyol per 2 milioni: ma dove vuole andare la Lazio con uno che ha segnato 2 reti nella Liga? E in effetti nella stagione del debutto ha faticato parecchio: viene ricordato più per il gol fallito a Crotone alla penultima giornata, un errore incredibile in una partita che avrebbe potuto portare i biancocelesti in Champions, che per quanto di buono aveva comunque fatto. Ma Inzaghi non ha mai perso fiducia in lui, lo ha recuperato trasmettendogli fiducia. Inzaghi che ha eguagliato, come punti conquistati dopo 16 giornate (36), Tommaso Maestrelli del primo scudetto (1973-74, calcolando 3 punti a vittoria invece di 2) e può superarlo pareggiando il 5 gennaio a Brescia per stabilire la migliore partenza di sempre (quella Lazio infatti alla 17^ perse a Genova con la Samp). Ed è a un passo dal record di vittorie consecutive di Eriksson, 8 contro 9. Senza contare che ha superato Zoff al primo posto come gare vinte (74) e la Lazio da 11 giornate segna almeno 2 gol: record degli ultimi 20 anni (condiviso con Napoli e Atalanta). Numeri da sogno, per l’appunto. CorriereDellaSera

