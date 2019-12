FORMELLO | Luis Alberto in gruppo, domani ultima seduta e partenza per Riyad

Oggi alle 15 la Lazio si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello per proseguire la preparazione in vista della Supercoppa italiana contro la Juventus di domenica 22 dicembre (ore 17:45 italiane).

Unici assenti Vavro e Lukaku. Luis Alberto, che questa mattina si è recato in Paideia per degli accertamenti all’adduttore, era in gruppo. La squadra ha svolto esercizi di possesso palla (Luis Alberto jolly), successivamente i titolari si sono distaccati dal gruppo per una corsa defaticante (compreso Luis Alberto).

Domani mattina si svolgerà l’ultimo allenamento a Formello mentre la partenza per Riad è prevista per domani, giovedì 19 dicembre, all’ora di pranzo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM