Lotito incontra l’Associazione Stampa Estera: “La Lazio è un’Ente morale” – FOTO

AGGIORNAMENTO ore 11.40 – Inizia la conferenza del presidente laziale: “Abbiamo voglia di dimostrare: il campionato è ancora lungo, vivremo giornata dopo giornata. Domenica ci attende un appuntamento importante. La squadra ora diverte ed è importante mantenere tale atteggiamento. Ho messo in campo azioni volte a divulgare i valori dello sport ed una serie di campagne promozionali che sono stati devi veri e propri fiori all’occhiello. La Lazio è un’Ente morale, siamo un esempio di correttezza. Vogliamo essere valutati per i risultati sportivi, ma anche per le iniziative positive che portiamo fuori dal campo. Ho apprezzato il riconoscimento giunto dalla Germania: determinate etichette non ci rispecchiano e la speranza è che questo venga compreso anche all’estero. Nel quotidiano siamo vicini a molte persone che soffrono. Per cambiare il sistema, bisogna combattere: il silenzio perde sempre. Durante la nostra permanenza a Riyad abbiamo organizzato un evento volto a valorizzare la figura delle donne, che saranno presenti allo stadio domenica; andremo lì per giocare e per incentivare il cambiamento. Il tifoso è un appassionato, in Curva ci sono genitori e figli, ho cambiato il modo di agire mettendoci la faccia. Il calcio ha in mano un grande potere a livello mediatico. Sono subentrato spendendo 25 mln € per il 21%, oggi detengo oltre il 67% avendo immesso 150 mln di lire, assumendomi l’onere di 1.070 mln di lire. Riusciamo a coniugare risultati sportivi ed economici, ho risanato la Società mediante un nuovo metodo, le regole devono essere le stesse per tutti e rispettate da tutti. La Lazio deve essere vista come punto di approdo. Igli Tare lo acquistai quando era ancora un calciatore, è un lavoratore ed una persona trasparente. Quando si vince, il merito è di tutti, stessa cosa quando si perde, le sconfitte sono anche colpa mia. Titolo in borsa? Stabile al pari della Società stessa; siamo in crescita, ci stiamo dedicando a infrastrutture e comunicazione. Vogliamo far percepire al tifoso l’orgoglio dell’appartenenza, possiamo arrivare a dire nostra anche in ambito internazionale. Il bullismo è una forma di fragilità interiore ed incoscienza, i giovani vanno educati ai principi: io scelgo i giocatori anche per la moralità, questo consente di veicolare messaggi importanti che vanno oltre l’ambito calcistico“.

A breve si terrà la conferenza stampa del presidente biancoceleste Claudio Lotito che, in vista dell’impegno di Supercoppa in programma domenica a Riyad, presenterà le iniziative della squadra biancoceleste, per ribadire quelli che sono i valori della storia laziale, fondati sulla lealtà e sulla esclusione di ogni forma di discriminazione.

Questo uno scatto dell’arrivo del patron, postato sui social ufficiali del club capitolino:

🤝 Il Presidente Claudio Lotito incontra l’Associazione Stampa Estera pic.twitter.com/hRH5U9aGEV — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 18, 2019

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM