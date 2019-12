Lazio, Canigiani: “Stadio esaurito per la Supercoppa”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Quella di ieri è stata una serata bellissima. C’è stato un clima positivo, soprattutto visto il momento della squadra. Per la Supercoppa lo stadio dovrebbe essere esaurito, con circa 25 mila spettatori. Sarà una nuova avventura, speriamo di portare a casa il trofeo nella nostra prima esperienza araba. Nel 2020 ci saranno tantissimi appuntamenti in casa, sarà un gennaio intenso. La partita contro il Verona è stata spostata al 5 febbraio, ci ha scombinato i piani per quanto riguarda il 9 gennaio ma rispettiamo gli aspetti tecnici. Ci saranno ugualmente tante novità. Dallo store in centro stiamo avendo riscontri positivi, stiamo inoltre lavorando per alcuni miglioramenti”.

