Lazio Eternal Wonders, Acerbi presenta Civita di Bagnoregio: “Uno dei borghi più belli d’Italia” – VIDEO

E’ stata presentata ieri all’Olimpico l’iniziativa promossa dal patron biancoceleste Lotito insieme alla Regione per dare visibilità al territorio in occasione della sfida a Riyad in Arabia Saudita tra la Lazio e la Juventus. Oggi, tramite il profilo Instagram ufficiale della Lazio, Francesco Acerbi presenta Civita di Bagnoregio: “E’ uno dei borghi più belli d’Italia“.

https://www.instagram.com/p/B6ODeP2qufF/