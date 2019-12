Montesano: “Inzaghi il migliore: con la squadra ha creato un’alchimia speciale, mi ricorda Maestrelli”

Ai microfoni di Tuttosport Enrico Montesano, di nota fede laziale, ha parlato del suo amore verso i colori biancocelesti. Una passione nata fin da bambino quando, nonostante il freddo e la pioggia, non si perdeva neanche una gara della sua squadra, rigorosamente portando con sè i guanti dei colori del cielo. Ora riesce ad andare allo stadio con meno frequenza, ma era presente all’Olimpico per la gara contro la Juventus che, a detto dello stesso attore, rimarrà indelebile vista la determinazione, la tecnica, la sicurezza ed il coraggio mostrati dalla squadra. Degne di nota per lui, sono le prestazioni di Luis Alberto, dalla classe innata per il romano, di Lazzari e Savic, Caicedo, Luiz Felipe ed Immobile che, nonostante il penalty sbagliato, ha giocato senza risparmiarsi. Per Montesano il merito è di Inzaghi, il tecnico migliore del momento, che con fermezza e modi garbati rende tutto più semplice, quasi da poter essere paragonato a Maestrelli, per l’eleganza ed il gruppo formato. Una Lazio, quella del Maestro, che fa tornare un po’ di nostalgia all’attore, visti i campioni che ne facevano parte come D’Amico, Frustalupi, Re Cecconi, Chinaglia e Wilson. Per finire, due battute sulla Lazio attuale, che regala soddisfazioni e non molla mi: serve rimanere con i piedi per terra, ma il lavoro ripaga sempre.

