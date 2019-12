PAIDEIA | Luis Alberto in clinica per dei controlli – FOTO&VIDEO

Si è recato questa mattina in Paideia il biancoceleste Luis Alberto. Per lui controlli di routine dopo un fastidio accusato all’adduttore, nei minuti finali di Cagliari-Lazio. Nulla di grave per lo spagnolo, che nel pomeriggio dovrebbe ritrovarsi con il resto della squadra a Formello, per la consueta seduta di allenamento, in programma alle ore 15,00. Nessun dubbio comunque circa la sua presenza in campo domenica.

Visualizza questo post su Instagram #PAIDEIA, si presenta @10_luisalberto #sslazio #lazio #LAZIOPRESS via @car_peroni Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it) in data: 18 Dic 2019 alle ore 2:58 PST

