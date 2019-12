Ravanelli: “L’organico della Lazio non ha niente da invidiare a Juve e Inter. Il segreto? Milinkovic, Correa e Luis Alberto”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Fabrizio Ravanelli, commenta l’attuale classifica. Per lui lo scudetto se lo giocheranno Juve ed Inter, i biancocelesti sono ancora un po’ dietro rispetto alle prime due; sono tre squadre che hanno svolto mesi strepitosi: l’unica macchina per la Lazio ed i narazzurri è stata l’esclusione nelle competizioni europee, rispettivamente in Europa League e Champions. Per il perugino la Lazio a centrocampo e davanti fa paura, mentre dietro rimane solida; ha un organico che non deve invidiare niente a Juve ed Inter. I complimenti vanno a Lotito e Tare per aver costruito una squadra formidabile e ad Inzaghi che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia. Per l’ex attaccante il segreto di questa squadra sta nelle qualità di Luis Alberto, Correa e Milinkovic, con Immobile che sfrutta bene le loro giocate e va a nozze dai 20 metri.

