Roma, Fazio: “Non siamo favoriti per la conquista del quarto posto in campionato”

Federico Fazio, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’attuale momento attuale della squadra: “Non siamo favoriti per la conquista del quarto posto in campionato, è ancora lunga. Pensiamo a chiudere bene l’anno vincendo a Firenze. C’è ancora tanto da lavorare. Con un allenatore nuovo ci vuole sempre un tempo per assimilare le sue idee. Adesso, però, le cose vanno meglio. Il tecnico sta svolgendo un ottimo lavoro“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM