STASERA ALLE 19:30 TORNA LA DIRETTA DI LATIUM: PARLIAMO DELL’INCREDIBILE VITTORIA A CAGLIARI E DELLA SUPERCOPPA

Stasera alle 19:30 torna l’appuntamento con Latium, la trasmissione webtelevisiva a cura della redazione di LazioPress.it.

Guardaci in in streaming oppure sul canale Facebook di Laziopress. Ovunque vi troviate, potrete collegarvi con PC, cellulare o tablet, semplicemente cliccando qui.

GLI ARGOMENTI DELLA PUNTATA:

Cagliari-Lazio 1-2

“Amami o faccio un Caicedo”

L’ottava consecutiva

SuperCoppa Juve-Lazio

IN COLLEGAMENTO TELEFONICO INTEVERRA’ ALESSIO TACCHINARDI, EX CENTROCAMPISTA BIANCONERO

La trasmissione avrà il piacere di ospitare in ogni puntata personaggi di primo piano del mondo Laziale: giornalisti, ex giocatori, procuratori, e ci saranno confronti tra tifoserie e Club

Inviate le vostre domande a: latium@retenetvision.com o tramite direct sul nostro Instagram @LazioPress.it. Le più interessanti verranno lette in diretta.

Seguici in streaming anche su Facebook all’indirizzo: Rete NeTVision | LazioPress.it | App LAZIOPRESS

Latium: il tuo appuntamento settimanale con la Lazio!

La puntata di questa sera sarà condotta da Edoardo Brecciaroli e Arianna Di Pasquale della redazione di LazioPress.it

Direttore Responsabile Elisa Di Iorio – Direttore editoriale Patrizio Pasqualini – Responsabile della Piattaforma: Luigi Cardone (Editore e Proprietario).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM