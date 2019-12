Tare candidato ai Globe Soccer Awards a Dubai. Sarà presente anche Inzaghi

Ci sarà anche un po’ di Lazio ai Globe Soccer Awards che saranno assegnati il prossimo 29 dicembre a Dubai. Mentre per il “Best Men’s Player of the Year” tra i contendenti ci sarà Cristiano Ronaldo (insieme a Leo Messi, Van Dijk e Salah), tra i candidati al “Best Sporting Director” dell’anno ci sarà anche Igli Tare, che competerà con Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona) e Marc Overmars (Ajax). Simone Inzaghi sarà presente pur non essendo tra i finalisti (per il Miglior Allenatore, la lista è composta da Jurgen Klopp, Fernando Santos Ct del Portogallo ed Erik Ten Hag dell’Ajax).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM