Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, tramite la propria app ha commentato la vittoria di ieri e ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra: “La partita con la Sampdoria è stata emozionante per quello che rappresentava. Raggiungere Paolo Maldini in testa alla classifica delle presenze di Serie A mi ha onorato, ma da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi. A partire dalla Supercoppa Italiana di domenica contro la Lazio. Siamo tutti contenti perché la vittoria di ieri ci garantirà di finire l’anno solare in testa al campionato. Ma prima che si chiuda il 2019 vogliamo cercare di regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi. Contro la Lazio ci attende un match complicato, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l’unica, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero“.

