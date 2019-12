Caicedo fa innamorare tutti, ma la Lazio se lo tiene stretto

“Amami o faccio un Caicedo“. Il dolce ritornello di Coez riadattato rimbomba ancora nella mente di ogni tifoso biancoceleste, ma non solo. La vena realizzata dell’ ecuadoriano, mai a questi livelli da quando è arrivato nella capitale ha attirato le attenzioni di molti club, tra cui quelle del Boca Juniors e del Flamengo, società che però si sono viste chiudere la porta in faccia dalla Lazio che non intende minimamente privarsi del jolly di Inzaghi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

