Dalla Spagna: Real Madrid pronto a fare pazzie per Milinkovic-Savic

Milinovic-Savic è tornato a farla da padrone nel centrocampo della Lazio e tutta Europa ha rimesso gli occhi su di lui. Dopo un’ estate turbolenta conclusasi con la permanenza del Sergente all’ombra del Colosseo, i top club europei sembrerebbero pronti a rifarsi sotto per strappare il serbo ai capitolini. Più precisamente, come riportato da Don Balon, il Real Madrid, in vista della prossima estate, sarebbero intenzionati a fare sul serio mettendo sul piatto 105 milioni di euro, cifra mostruosa vicina alla richiesta di pochi mesi fa di Lotito. Oggi, però, con la Lazio in corsa per grandi obiettivi i discorsi vanno necessariamente rimandati a giugno con un’ eventuale traguardo Champions raggiunto che potrebbe far impennare ancor più la quotazione del serbo.

