FORMELLO | Prime prove tattiche in vista della Supercoppa. Luis Alberto regolarmente in campo con i compagni

Questo pomeriggio la Lazio partirà alla volta di Riyadh, in Arabia Saudita, per partecipare alla finale di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi ha però sfruttato la mattinata per le prime prove tattiche prima della sfida di domenica, che avrà luogo alle 17:45 presso il King Fahd International Stadium. La notizia più importante riguarda Luis Alberto: lo spagnolo è completamente recuperato dopo il finale di partita contro il Cagliari, dove – poco prima di segnare il gol del pareggio – aveva lamentato un dolore e aveva richiesto il cambio. Ieri si è recato in Paideia, ma anche lì non è stato riscontrato alcun problema e proprio oggi era regolarmente in campo insieme agli altri giocatori per le disposizioni tattiche di mister Inzaghi.

