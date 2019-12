Galeazzi: “La Juventus arriva con il dente avvelenato, ma la Lazio può far bene”

La Supercoppa Italiana come ciliegina sulla torta di un’annata indimenticabile. La Lazio è volata in Arabia pronta a concentrarsi sull’ultimo obiettivo del 2019 dove affronterà una Juventus arrabbiata dopo il k.o. in campionato di due settimane fa. Sulla sfida di domenica, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il giornalista di fede biancoceleste Giampiero Galeazzi: “La Juventus questa volta avrà più attenzione, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per far bene contro le grandissime. Mi auguro, ma non credo che sarà la Lazio a vincere la Supercoppa, considerando che i bianconeri arrivano alla gara con il dente avvelenato. La Lazio deve avere come traguardo quello di arrivare entro le prime quattro in campionato. Ottenere l’accesso in Champions League significa costruire un secondo organico“.

