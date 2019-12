Juventus, seduta di scarico questa mattina. Domani allenamento e partenza per Riyad

Dopo la vittoria di ieri in campionato contro la Sampdoria, la Juventus questa mattina si è ritrovata alla Continassa. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercizi di possesso palla e partitella per il resto del gruppo. La squadra domani si allenerà al mattino, per raggiungere, nel primo pomeriggio, la Lazio a Riyad, dove domenica si giocherà la Coca-Cola Supercup (17:45 italiane).

Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica.

juventus.com

