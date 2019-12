Per Lei Combattiamo L’ADR augura un dolce viaggio alla Lazio | FOTO L’ADR augura un dolce viaggio alla Lazio | FOTO Follow me











La Lazio è volata alla volta dell’ Arabia Saudita, ma non prima di aver ricevuto un dolce augurio dalla società Aeroporti di Roma che gestisce Fiumicino. Un momento cordiale di strappo alla dieta concesso solamente ai membri della dirigenza che si sono lasciati andare ad un pezzo di torta dal sapore di Supercoppa Italiana. Riyad chiama, l’anno va chiuso in bellezza. 👋🏻 @AeroportidiRoma saluta la squadra prima del decollo! #CocaColaSuperCup 🛩 pic.twitter.com/RYSTf4EmmF — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 19, 2019 Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

