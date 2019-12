Lazio, Parolo e Acerbi fanno visita all’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù | FOTO

La Lazio non dimentica nessuno e nella giornata di ieri, prima della partenza odierna per Rhiad, due calciatori biancocelesti, Marco Parolo e Francesco Acerbi hanno fatto visita ai pazienti della sede del Gianicolo dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove hanno portato doni e regalato qualche attimo di felicità e serenità ai pazienti, le loro famiglie e lo staff sanitario. Un’ iniziativa accolta nel migliore dei modi dalla struttura ospedaliera che, attraverso i profili social, ha voluto ringraziare il leader difensivo biancoceleste per aver mantenuto la promessa di tornare presto dopo la recente visita e per aver trascinato con sè il centrocampista di Gallarate.

Francesco Acerbi e Marco Parolo, travestiti da Babbo Natale, sono venuti a portare regali e sorrisi ai bambini ricoverati! Grazie Francesco (@Acerbi_Fra) perché hai mantenuto la promessa di tornare a trovarci e per aver portato Marco (@Parolo_official) pic.twitter.com/Ggzn1QBE2z — Bambino Gesù (@bambinogesu) December 18, 2019

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM