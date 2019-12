SOCIAL | I biancocelesti in coro: “Riyadh stiamo arrivando!” | FOTO

C’è un 2019 da chiudere alla grande, magari con un trofeo che arricchirebbe ancor di più la bacheca. La Lazio, archiviata la sbornia post Cagliari, è partita alla volta di Riyadh per cercare di scrivere una nuova pagina di storia. Un gruppo compatto in cui ognuno lotta per l’altro come dimostrato dall’ultimo post pubblicato via social da Patric, il quale vicino alla foto della squadra pronta al decollo ha commentato: “Direzione Riyadh. Un’altra finale, un altro sogno di un gruppo meraviglioso, forza Lazio carica @official_sslazio”. Lotito lo ha detto chiaramente, l’individualismo non paga. I ragazzi di Inzaghi hanno recepito il messaggio. Dopo Patric in molti hanno voluto postare un messaggio via social tra cui il capitano Senad Lulic: “Pronti” e Luiz Felipe: “Stiamo arrivando Riyadh .Finale Supercoppa Italiana“.

Visualizza questo post su Instagram Pronti ✈️ Un post condiviso da Senad Lulic (@senad.lulic) in data: 19 Dic 2019 alle ore 5:57 PST

Visualizza questo post su Instagram Stiamo arrivando Riyadh ✈️ Finale Supercoppa Italiana ⚪️🔵 Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27) in data: 19 Dic 2019 alle ore 5:55 PST

