Supercoppa Italiana, la Lazio è pronta al decollo | VIDEO

Concluso l’ultimo allenamento in terra italiana la Lazio è pronta a volare alla volta di Riyad con l’obiettivo di chiudere alla grande un 2019 che verrà comunque ricordato per il successo in Coppa Italia dello scorso maggio. Poco fa i biancocelesti sono arrivati a Fiumicino da dove voleranno alla volta di una nuova finale, con i piedi a terra come ricordato più volte nelle ultime ore dal presidente Lotito.

