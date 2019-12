Canigiani: “Siamo molto contenti di essere venuti qui a Riyadh”

La Supercoppa Italiana a Riyadh come grande occasione di crescita per il brand Lazio. Dell’evento in terra araba ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Siamo molto contenti di essere venuti qui a Riyadh. Per noi rappresenta un’ottima opportunità per crescere ed esplorare nuovi mercati, come accade nel 2009 in quel caso a Pechino. Abbiamo varie idee per far crescere il nostro brand fuori dai confini nazionali”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM