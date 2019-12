CdS | Berisha in partenza, su di lui due club della Serie A

Doveva essere la sua stagione, quella del riscatto, quella in cui avrebbe dimostrato a tutti il suo valore. E invece si è dimostrato fino ad oggi un flop peggiore di quanto si immaginasse. La Lazio pensa alla sua cessione. Ci sono due possibilità in vista nel calciomercato di gennaio: Hellas Verona o Spal. Occasioni per rilanciarsi. Il ds Igli Tare lavora per trovare una sistemazione a Berisha. Il centrocampista è costato 7,5 milioni di euro l’anno scorso, per ora non ha ripagato dell’investimento fatto. L’idea è quella di vedere Valon rilanciarsi altrove. Il club veronese non può coprire però l’intero ingaggio, ma si potrebbe trovare comunque un accordo: prestito e diritto di prelazione per il difensore Kumbulla, che tanto piace alla dirigenza biancoceleste. Sul giovane centrale, valutato circa 15 milioni di euro, c’è anche il Napoli. Ecco perché “prenotarlo” sarebbe una mossa giusta in vista della prossima estate. Qualcosa si muove, si vedrà. Di sicuro Berisha è in uscita, ha voglia di ripartire alla grande, di avere un’occasione per dire la sua nel campionato italiano. Corriere dello Sport

