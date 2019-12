CdS | Sven-Göran Eriksson: “Inzaghi è una sorpresa, può battere ancora la Juventus”

Sven-Göran Eriksson, allenatore dell’ultimo scudetto della Lazio, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, per parlare della Lazio e del suo allenatore, Simone Inzaghi, suo giocatore proprio con i biancocelesti. Il tecnico svedese è rimasto sorpreso dal percorso fino ad ora svolto da mister Simone, lo ha elogiato, credendo che, ancora una volta, può vincere contro la Juventus in Supercoppa. I due potrebbero avere un record in comune: infatti la Lazio attuale è a otto vittorie consecutive in campionato, a -1 proprio dal primato del tecnico svedese. Inzaghi infatti, se conquisterà i tre punti, dopo la sosta, in casa del Brescia, avrà eguagliato il suo ex allenatore, con la possibilità anche di superarlo.

Oltre alla sfida contro la Juventus, si è parlato di scudetto, traguardo dove i bianconeri, secondo lui, sono favoriti, mentre per la Lazio il grande traguardo può essere la qualificazione alla prossima Champions League.

Infine, tornando alla “sua” Lazio, definita come la squadra più forte che ha allenato, è entusiasta del lavoro di alcuni suoi ex giocatori biancocelesti, come allenatori nel mondo: da Inzaghi a Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, passando per Roberto Mancini ed il suo grande lavoro con la Nazionale Italiana, a Siniša Mihajlović, convinto che supererà questo momento difficile che sta affrontando.

