Diaconale sui favori contestati dai complottisti giallorossi: “La regola tacita vuole che parli il campo, evito commenti sui dipendenti”

La triste vicenda che coinvolge questi giorni l’etere romano e romanista sul presunto potere che il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, abbia nel mondo del calcio e la sua influenza per favorire i biancocelesti ha visto la presa di posizione da parte del portavoce Arturo Diaconale attraverso una nota sul suo profilo Facebook.

“Una regola tacita del calcio stracittadino stabilisce che la S.S. Lazio e l’A.S. Roma competono lealmente sul campo, ma evitano accuratamente qualsiasi forma di polemica o scontro verbale tra loro. Per cui evito qualsiasi commento su alcune affermazioni gravi ed aggressive nei confronti del Presidente Claudio Lotito pronunciate da un dipendente della radio della società giallorossa. Mi limito ad osservare come i tifosi delle due società romane stiano prendendo atto che un Presidente presente, attivo e capace faccia la differenza. Gli assenti non solo hanno sempre torto ma, spesso, provocano grandi delusioni in chi ha creduto in loro”.

