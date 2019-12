GdS | Lazio, Leiva è l’antidoto per la Juventus

Lucas Leiva e la Juventus, un legame a doppio filo. Il brasiliano, appena arrivato a Roma ha battuto i bianconeri nella finale di Supercoppa Italiana del 2017, fornendo un passaggio importante per il rigore di Immobile e lasciando il posto all’eroe della serata Alessandro Murgia. Si è ripetuto poi pochi mesi dopo all’Allianz Stadium dove ha guidato i romani in una storica vittoria. Lasciato il Liverpool ha portato nella Città Eterna esperienza, gioco e maturità che gli hanno permesso di alzare al cielo anche la Coppa Italia lo scorso maggio. La Lazio come segno del destino inciso nella data di nascita: 9 gennaio per la Lazio, 9 gennaio per Lucas. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

