Immobile: “Non vediamo l’ora di scendere in campo per giocarci il trofeo”

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana ed in casa Lazio cresce l’attesa. Ad accrescere l’aspettativa ,inoltre ,ci ha pensato la Lega di Serie A che attraverso i suoi canali ufficiali ha voluto ripercorrere il cammino storico delle aquile in questa manifestazione. Riguardo la prossima finale in scena domenica è poi intervenuto Ciro Immobile che ha parlato del match di domenica e del suo passato giovanile in bianconero: “Sono cresciuto con la maglia della Juventus, ho iniziato a percorrere i primi passi da calciatore con quella divisa quindi sarà sempre una partita diversa dalle altre per me. Per noi è una novità giocare in Arabia perchè abbiamo giocato a Roma la finale sia di Coppa Italia che di Supercoppa dunque saremo emozionati, non vediamo l’ora di scendere in campo per quella partita e di giocarci il trofeo contro una delle squadre più forti al mondo. La Supercoppa del 2017 è stata emozionante, vincerla così dopo che stavi vincendo con due gol di vantaggio poi rimontati e poi segnare nei minuti di recupero. SI può immaginare la nostra gioia e felicità e poi era un inizio di stagione e ci ha dato la spinta in più per fare una grande annata”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM