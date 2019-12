Juventus-Lazio, la Supercoppa dal sapore internazionale

La Supercoppa tra Lazio e Juventus di italiano avrà solamente il nome considerando che la location e la diffusione televisiva vanno ben oltre i confini del Bel Paese. Più nello specifico, saranno ben 181 le nazioni che trasmetteranno la sfida grazie ai diritti tv acquistati da oltre trenta broadcaster. Inoltre, altri 29 paesi riceveranno l’evento per mezzo della diretta streaming dell’account Twitter ufficiale in inglese della Lega per un totale di 210 nazioni collegate. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

