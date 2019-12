Juventus, presentata la maglia per la Supercoppa Italiana contro la Lazio | FOTO

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Lazio a Riyadh per la Supercoppa Italiana. I biancocelesti sono arrivati ieri sera in terra araba, mentre i bianconeri partiranno domani per l’Arabia Saudita. Proprio la Juventus, sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha presentato la maglia ufficiale che indosserà in finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Ecco l’immagine delle maglie, con un particolare: i nomi dei giocatori sono scritto in lingua araba.

