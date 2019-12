Kovačević: “La Juventus è favorita per domenica. Lazio squadra perfetta per Milinkovic”

Meno di quarantotto ore e sarà Supercoppa Italiana. Un Juventus-Lazio dal sapore arabo con in palio il primo trofeo stagionale. Per parlare del match di domenica ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto il doppio ex Darko Kovačević : “Sono stato tre anni in Italia, due alla Juventus ed uno alla Lazio. Ho sempre un bel ricordo dell’Italia con la Juve, con la Lazio con grandi giocatori. I bianconeri avevano grandi giocatori ed è stato un’ onore per me giocare con loro. Credo che la Lazio e la Juventus in quel momento erano le squadre migliori perchè avevano entrambi grandi giocatori, come Nesta, secondo me il miglior centrale al mondo o Stam. Negli anni ‘9o il calcio italiano aveva i migliori giocatori. Stam aveva un fisico impressionante che non ho vinto in nessun altro nella mia vita. Quando si giocava con lui, si giocava con un treno. Con Nesta erano due grandi centrali, ma con Nesta non si passava, era il numero uno. Dentro di me avevo una grande pena perchè alla Lazio non giocavo tanto. Io avevo il fisico per giocare tutte le partite ed entrare in forma e nelle quattro-cinque partite che Crespo era infortunato non abbiamo ottenuto risultati. Avevo una grande dispiacere perchè avevo 26-27 anni e volevo giocare. Stankovic arrivò alla Lazio a 18-19 anni con una mente matura e quando lo vidi a 16 anni aveva carattere impressionante che mi faceva dire che avrebbe lavorato con il calcio. Si vedeva che sarebbe diventato un gran giocatore perchè la testa funzionava e dimostrava che voleva giocare attraverso le sue qualità. Mihajlovic, invece, era un leader, con il suo carattere dimostrava che giocava ogni partita per vincere Ora con la sua malattia sta dimostrando che è una persona forte e soprattutto è una grandissima persona con un carattere con cui non molla nulla. Su Milinkovic dico che assomiglia a Pogba, ha tutto e lo sta dimostrando alla Lazio. Sono sicuro che la Lazio è una squadra perfetta per lui e Simone Inzaghi gli dà fiducia. È un grandissimo giocatore e sicuramente con questa fiducia conquisterà la selezione serba e con la sua età giovane aumenterà le sue qualità e credo che è un talento ed un grandissimo giocatore. Tutto il mondo del calcio sta parlando delle meraviglie di Simone Inzaghi. È un grandissimo allenatore e lo sta dimostrando. È una persona spettacolare, era una grande giocatore, però il fratello Pippo era superiore. Lazio e Juventus sono due squadre spettacolari con campioni. Dico che è difficile dire chi vincerà, ma la Juve secondo me è sempre favorita. È una squadra vincente ed è molto complicato che perda due tre partite di fila perchè quando c’ero io c’era sempre una grande pressione per vincere ogni partita, anche quando si incontrava ad esempio il Lecce. Mi auguro che vinca il migliore”.

