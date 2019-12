Per Lei Combattiamo Lazio Eternal Wonders, Parolo racconta le meraviglie della regione | VIDEO Lazio Eternal Wonders, Parolo racconta le meraviglie della regione | VIDEO Follow me











Dopo Acerbi tocca a Parolo raccontare la regione Lazio nell’ ambito dell’iniziativa Lazio Eternal Wonders volta a promuovere le eccellenze del territorio laziale. Poche battute, ma significative quelle del centrocampista di Gallarate che descrive il suo tempo libero tra il sole di Ponza e Palmarola, le grotte di Passena e Collepardo o i paesaggi di Castel Di Tora. Verso la #CocaColaSupercup, diamo visibilità al nostro splendido territorio…#LazioEternalWonders 😍 pic.twitter.com/RloM1GXCa5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 20, 2019 Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

