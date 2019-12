Lazio h14, la voce della sera

Notizie, mercato, approfondimenti. La Redazione di LazioPress.it ogni sera racconterà a voi lettori i fatti salienti della giornata biancoceleste, per rivivere in pillole e titoli tutti gli argomenti principali della giornata Lazio.

Allenamento all’italiana

La Supercoppa si avvicina e, dopo l’arrivo di ieri, la Lazio ha iniziato a testare i terreni di gioco arabi. Una sessione d’allenamento intensa che ha visto andare in scena le prove tattiche anti Juventus. Contro i Campioni d’Italia Inzaghi si affiderà ancora una volta all’ undici iniziale delle ultime due uscite in campionato con i quattro tenori tutti in campo ed un Caicedo carichissimo pronto a subentrare. Appuntamento a domani quando andrà in scena la rifinitura.

Le voci dei biancocelesti

Una giornata fitta di impegni, tra eventi e sessioni di autografi, ha accompagnato la Lazio. Tanto entusiasmo ed ottimismo in casa biancoceleste con alcuni tesserati che hanno parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Primo fra tutti Milinkovic-Savic: “Per ora la trasferta procede bene, ma aspettiamo la partita”, seguito poi dal Club Manager Angelo Peruzzi: “Questa manifestazione apre nuovi orizzonti di tipo internazionale. Mi auguro che vada in scena un grande match così da regalare una soddisfazione agli arabi“.

Gli avversari sono in arrivo

Con un giorno di ritardo rispetto alla Lazio anche la Juventus è partita alla volta di Riyadh dove domani effettuerà un allenamento prima della gara di domenica. Prima del decollo, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati composta da 24 calciatori compreso l’infortunato Chiellini. In mattina, inoltre, il club bianconero ha anche presentato la maglia speciale per la Supercoppa Italiana con i nomi dei calciatori che verranno riportati in lingua araba.

