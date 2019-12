Mancini: “Domenica sarà un bel match. Può essere l’occasione della rivincita per la Juventus”

Juventus-Lazio come una sfida che racchiude in sè tanti duelli individuali che consegnerà al vincitore il primo trofeo stagionale. Della sfida di domenica, ai microfoni di TMW, ha parlato il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, presente a Riyadh per la conferenza stampa del Leadership Sport Forum: “Domenica ci sarà sicuramente un bel match. La circostanza per cui si siano affrontate due settimane può rappresentare l’opportunità di una rivincita per la Juve. Si tratta di squadre in condizione e che giocano un bel calcio, può essere una bella partita. Ronaldo ed Immobile sono i grandi marcatori delle due squadre. Ritengo che entrambe le compagini sono in forma e andrà in scena una bella grande tra tutti i calciatori in campo, non solo tra questi due“.

