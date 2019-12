Milinkovic: “La trasferta procede bene, ma aspettiamo la partita”

Prima giornata a Ryad per i giocatori biancocelesti e lo staff. Questa mattina sono andate in scena per alcuni giocatori le solite foto e firme di rito. In particolare si è fermato con i tifosi Sergej Milinkovic che ha parlato brevemente ai microfoni di Lazio Style Radio: “Per ora la trasferta procede bene, ma aspettiamo la partita”.

