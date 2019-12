Peruzzi: “Manifestazione apre nuovi orizzonti. Proviamo a continuare su questa strada”

La Supercoppa Italiana si avvicina a grandi falcate con la terra in terra araba già da ieri. Nella giornata di oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il team manager Angelo Peruzzi: “Questa manifestazione apre nuovi orizzonti di tipo internazionale. Proviamo a continuare su questa strada e allargando il nostro brand. Quando si va in mondi nuovi, ci si trova di fronte a culture ed atteggiamenti differenti. Mi auguro che vada in scena un grande match così da regalare una soddisfazione agli arabi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIGUARDA L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM