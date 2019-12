PRIMAVERA1 | La Lazio ospita la Fiorentina: obiettivo Natale sereno

La Lazio Primavera, ritrovato il sorriso con il Napoli, è ora chiamata all’ esame di maturità. Domani mattina al Fersini arriva una Fiorentina in un buon momento di forma che, allontanatasi dalla zona calda, proverà a dare continuità alle buone sensazioni così da regalarsi una sosta senza ansie di classifica. La continuità, l’anello mancante fondamentale anche nella stagione dei biancocelesti dove due vittorie consecutive non si vedono dalla seconda giornata. Il successo con i partenopei, soprattutto per come è maturato con una rimonta importante, fa ben sperare., ma vietato abbassare la soglia dell’attenzione, le sette sconfitte sono dietro l’angolo così come l’ultima posizione distante solamente quattro lunghezze. Menichini vuole regalare tre punti natalizi al Fersini, toccherà ad Armini e compagni trasformare i desideri in realtà.

L’avversario

Avversario di giornata, come anticipato, sarà la Fiorentina, una compagine che vive un momento positivo con quattro punti nelle ultime due ed il successo in Coppa Italia con il Bologna di giovedì, seppur arrivato dopo i tempi supplementari. I viola, dopo il parziale turn over con i felsinei, domani ritroveranno tutti i titolari pronti a schierarsi secondo il collaudato 4-3-3 di mister Emiliano Bigica. In avanti i pericoli numero uno si chiamano Koffi (4 reti) e Spalluto, ancora a secco in campionato ma autore di una doppietta da subentrato in Coppa Italia. Una squadra fisica e compatta che può vantare buoni numeri tra reti fatte e subite ma con una statistica non trascurabile: nelle cinque trasferte stagionali i toscani non hanno mai vinto. Toccherà alla Lazio confermare il trend.

La classifica

La sfida sarà molto delicata anche in ottica classifica. Le giovani aquile con la vittoria di sabato scorso sono salite a quota 13, rialzando la testa e scacciando per un attimo la zona retrocessione. La Fiorentina, dal canto suo, vive una situazione analoga con 14 punti in classifica che non possono garantire sonni tranquilli. Un successo biancoceleste varrebbe il sorpasso, una sconfitta rischierebbe di trasformare il Natale in un incubo ad occhi aperti.

La probabile formazione

Si preannuncia un match giocato a specchio con il 4-3-3 a farla da padrone. Menichini si affiderà oramai come di consueto al tridente offensivo con il match winner di Napoli Raul Moro come punto fisso. Per il resto, potrebbero essere confermati gli stessi undici scesi in campo a Frattamaggiore con le uniche incognite rappresentate dai due terzini: De Angelis e Ndrecka sono pronti a riprendersi la maglia da titolari.

