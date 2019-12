SOCIAL | Il cuore di Acerbi: in visita all’ospedale per i bambini malati di cancro – FOTO

Protagonisyta anche all’estero, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi. Quest’oggi si è presentato al King Fahad National Children Cancer per far visita ai bambini malati di cancro presenti in Arabia Saudita. Grande cuore del difensore biancoceleste che a pochi giorni dalla finale di Supercoppa contro la Juventus ha voluto portare gioia a questi bambini. “Vedervi sorridere mi riempie il cuore! Sempre dalla vostra parte!”

