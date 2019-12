Supercoppa Italiana, la Lazio si gode Riyadh | FOTO

La Lazio si avvicina a grandi falcate verso la Supercoppa Italiana e nella giornata di ieri dopo è arrivata in Arabia per concentrarsi al meglio sulla sfida con la Juventus. Un atterraggio veloce e poi subito sosta all’Albergo Four Seasons Hotel Riadh at Kingdom Center prima di godersi un po’ la città illuminata. L’atmosfera è quella delle migliori, toccherà ai biancocelesti renderla ancora più bella.

