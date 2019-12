Supercoppa Italiana, oggi il primo allenamento a Riyadh: ecco lo stadio che ospita la Lazio | FOTO

Arrivati ieri in tarda serata, i biancocelesti sono pronti per svolgere il primo allenamento a Riyadh in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus. La seduta è in programma alle ore 16 italiane (18 locali) nello stadio dell’Al Shabab Club. Ecco alcune foto dello stadio che ospiterà la seduta di allenamento dei biancocelesti:

