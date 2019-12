Supercoppa Italiana: Sarri convoca 24 giocatori tra cui un infortunato

Il sito della Juventus ha diramato l’elenco dei convocati bianconeri per la Supercoppa Italiana di domenica. Sarri ha convocato 24 giocatori, nell’elenco figura anche Giorgio Chiellini che non è ancora a disposizione ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale. Ecco l’elenco completo dei bianconeri:

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon

