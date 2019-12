Supercoppa, la Lazio si allena nel segno della continuità

Cambia il terreno di gioco, ma non la sostanza. La Lazio è scesa in campo per concentrarsi al meglio sulla sfida di domenica senza perdere di vista il fattore gruppo (Vavro ha assistito all’allenamento dalla panchina) ed entusiasmo, da sempre al centro del progetto biancoceleste. Sessione classica di allenamento con un riscaldamento preceduto dalle prove tattiche. In vista di domenica Inzaghi sembra pronto a schierare gli stessi undici delle ultime due uscite con la coppia Immobile-Correa pronta a creare scompiglio nella difesa juventina. Appuntamento a domani, quando andrà in scena la rifinitura.

